Стрельба в школе под Пермью. Главное

В поселке Сарс Пермского край произошла стрельба. 12-летний Дмитрий Губаев принес в школу охотничий карабин «Сайга», который принадлежит его отцу, и сделал два выстрела в воздух. Учащийся шестого класса никого не убил и не ранил, однако один из учеников обратился в скорую помощь с травмой ноги, порезанной осколком стекла.

По данным пресс-службы регионального министерства безопасности, нарушителя спокойствия обезвредила директор школы Галина Зайцева. После непродолжительных переговоров Губаев бросил оружие и сдался. В момент инцидента в здании школы находилось около 300 детей и 30 учителей. Зайцева уверена, что у подростка случился нервный срыв.

«Дети, не дожидаясь официальной эвакуации, сами оперативно вышли из классов и покинули школу, отойдя на безопасное расстояние», — заявил источник «Интерфакса».

По предварительной версии следователей, мотивом нападения на школу могла стать травля со стороны одноклассников. Во время задержания шестиклассник выкрикивал странные фразы и утверждал, что в своих намерениях руководствовался «указаниями бога».

Подросток, который открыл стрельбу в школе поселка Сарс в Пермском крае из карабина «Сайга», успел сделать несколько выстрелов, прежде чем его обезвредил директор образовательного учреждения, сообщает РЕН ТВ. Стрелявшим оказался 12-летний шестиклассник.



Кадр: Telegram-канал Shot pic.twitter.com/tK5h59m4Vv — TRT на русском (@TRTRussian) October 18, 2021

Отец подростка Вадим Губаев рассказал журналистам, что ружье ему нужно не для охоты, а чтобы периодически «стрелять по бумажкам». Мужчина часто интересовался успехами сына в школе, также брал его вместе с собой «пострелять».

«Мы вместе всегда с ним ездили стрелять. Так бывало, когда приеду уж, если время есть, съездим. Мы постреляем, и как бы все — душу отвели. Ставлю [оружие] в сейф и все, убираю», — заверил Вадим Губаев.

Стрельба в Пермском крае: 12-летний подросток сделал несколько выстрелов из «Сайги» в школе в поселке Сарс

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Пострадавших нет. Стрелявшего задержали pic.twitter.com/K6qL82T6Z5 — ⚡СРОЧНО⚡ (@sro4no) October 18, 2021

В данный момент школа оцеплена сотрудниками полиции, ведутся следственные работы. Если верить сообщениям СМИ, в случившемся мальчик обвиняет отца, который якобы издевался над матерью. Родители шестиклассника в разводе.

Ранее юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский объяснил, что основное наказание понесет Вадим Губаев.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Следственном комитете РФ.