Юрист рассказал о наказании для подростка, устроившего стрельбу в пермской школе

Основное наказание за стрельбу в школе под Пермью понесет отец 12-летнего Дмитрия Губаева, а не сам подросток. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» высказал юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский. По его словам, молодого человека ждут беседы с психологами и постановка на учет.

«Проблемы будут у его родителей, в частности у его отца, который не исключил доступ третьих лиц к оружию. Скорее всего, молодой человек отделается профилактическими беседами, будет поставлен на учет. Уголовная ответственность, учитывая, что он никого не убил и не ранил, вряд ли будет к нему применена. С ним будут работать психологи. А отца его лишат права владения оружием, у него будет административное правонарушение и большие штрафы. Нервы помотают ему изрядно», — заявил эксперт.

При этом судьба учащегося во многом зависит от руководства школы, в которой произошла стрельба, уверен Глеб Подъяблонский. Уголовным кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения права на обучение, поэтому отчислить подростка из школы за этот проступок не могут.

Ранее стало известно, что в рабочем поселке Сарс Пермского края 12-летний мальчик открыл стрельбу. Во время урока ученик сделал два выстрела в воздух из охотничьего ружья «Сайга», которое принадлежит его отцу. Учителя заперли классы и задержали подростка.