Министр здравоохранения Сахалина Кузнецов ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов сообщил, что заразился новой коронавирусной инфекцией.

Теперь глава ведомства ушел на самоизоляцию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Об этом говорится в официальном Instagram-аккаунте регионального минздрава.

«По роду профессиональной деятельности министр постоянно находился в очагах заражения, в инфекционных отделениях, где распространение вируса чрезвычайно высоко», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что заболевание у Кузнецова протекает в легкой форме, а угрозы его жизни и здоровью нет. Этому во многом поспособствовали средства индивидуальной защиты и соблюдение респираторного этикета.

Как стало известно ранее, на сайте стопкоронавирус.рф запустился счетчик вакцинации. Там можно посмотреть данные о количестве привившихся, передает телеканал «360».