Максимальный размер выплаты по уходу за ребенком увеличится в России на 5,8%

Государство повысит размер пособия по уходу за ребенка в 2022 году на 5,8%, следует из обзора Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Максимальный размер пособия в следующем году достигнет 31 282 рублей, а минимальный — 7493 рублей. В настоящее время эти суммы составляют 29 600 рублей и 7083 рубля соответственно. Расходы государства на выплату пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет составят в 2022 году 169,5 млрд рублей.

Правительство также проиндексирует единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%. Размер выплаты составит 19 981 рубль. Государство потратит на эти цели 19,8 млрд рублей.

Кроме того, власти осуществляют выплату пособий по беременности и родам. В следующем году на них планируется потратить 132,8 млрд рублей. Минимальный размер выплаты в 2021 году составляет 58 878 рублей, а максимальный — 340 795 рублей.