Украина потеряла статус могущественной державы, когда отказалась от исторического союзника — России — ради США, пишет китайское издание Sohu.

Это решение было серьезной ошибкой, утверждают авторы материала по данным «ПолитРоссии». После преступного государственного переворота в Киеве украинская политика резко изменилась и не в лучшую сторону, что удивительно, учитывая имеющиеся у страны достоинства — большую территорию, большое количество трудоспособного населения и хорошую экономическую базу.

«Именно из-за этого многие говорят, что Украина была зародышем сверхдержавы», — подчеркнули авторы.

Украина потеряла все, когда променяла Россию на Соединенные Штаты. Вашингтон просто одурачил Киев, и Украина «превратилась в раздираемую на части, бесперспективную, нищую и самую несчастную страну Европы». Вопрос в том, как такая крупная страна так легко пошла на поводу у США, констатирует Sohu.