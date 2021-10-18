Занятия отменили после стрельбы шестиклассника в школе Пермского края

В школе, где шестиклассник открыл стрельбу, отменили на сегодня занятия. Родителей и детей призвали сохранять спокойствие.

Не нужно поддаваться панике, сообщили сотрудники школы на странице в группе «Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Карпова» в соцсети «ВКонтакте». О завтрашних занятиях будет дана отдельная информация.

Ранее ученик школы, разозлившись на одноклассников, учителей и родителей, успел сделать два выстрела. Подростка быстро скрутили и обезвредили. Директор смогла увести ребенка в состоянии эмоционального расстройства в кабинет и уговорила отдать ей оружие. В результате инцидента никто не пострадал.