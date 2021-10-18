Директор школы под Пермью уговорила стрелявшего шестиклассника отдать ей ружье

Открывший стрельбу в школе под Пермью шестиклассник отдал оружие после уговоров директора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.

Отмечается, что подросток был в эмоционально расстроенном состоянии. Директор школы смогла увести ребенка в кабинет и после беседы с ним убедила нападавшего отдать ей оружие.

В понедельник утром стало известно, что 12-летний ученик шестого класса совершил два выстрела из ружья в стену и потолок школы в поселке Сарс в Пермском крае. В результате стрельбы никто не пострадал. Школьника успешно задержали. Сейчас выясняются мотивы и обстоятельства произошедшего.