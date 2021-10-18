Стрелявший в школе под Пермью подросток объяснил свой поступок буллингом

Стрельбу в школе в поселке Сарс под Пермью устроил 12-летний ученик шестого класса Дмитрий Г. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

По данным, подросток взял карабин «Сайга» у своего отца. На допросе полицейскими школьник рассказал, что устроил стрельбу из-за злобы на одноклассников и учителей. При этом он заявил, что ночью ему «приснился Бог» и сказал, что нужно делать.

Также несовершеннолетний хотел решить вопрос с одноклассницей Дашей К. из-за ее постоянных издевательств. Во время происшествия Дмитрий Г. первой встретил свою сестру-школьницу. Он угрожал ей оружием и велел идти домой.

Мальчик успел произвести два выстрела, в это время он вел себя неадекватно и выкрикивал неразборчивые фразы. Директор школы смогла отвести его в кабинет и забрать оружие. Также стрелок сообщил, что одним из поводов его поступка стала школьная травля.