Новые правила подключения участков к газу начали действовать в России

Новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям вступили в силу с понедельника в России. Об этом говорится в опубликованном постановлении на сайте правительства.

Нововведение устанавливает правила догазафикации, которая теперь будет проходить только в поселениях с уже построенной в них газораспределительной инфраструктурой. Россияне, планирующие провести газ в личных и семейных нуждах получат такую возможность.

В документе отмечается, что новая программа не относится к тем, кто намерен использовать газ в коммерческих целях. Местным жителям для проведения газа необходимо оставить заявку с ситуационным планом, топографической картой и свидетельством о праве собственности на сайте «Госуслуги», в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации.