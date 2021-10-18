Подростка задержали за стрельбу в школе в Пермском крае

Подросток открыл стрельбу в одной из школ Пермского края, о пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел в расположенном в поселке Сарс учебном заведении. Огонь открыл 12-летний шестиклассник. Школьник успел дважды выстрелить из карабина «Сайга», после чего его оперативно задержали, сообщает РЕН ТВ.

В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты устанавливают мотивы стрелявшего, отмечают в телекомпании.

Ранее молодой человек в конце сентября открыл огонь по студентам и преподавателям Пермского государственного университета. В ходе нападения погибли шесть человек, еще 43 получили ранения. После стрельбы спецбортом МЧС семерых пострадавших доставили в Москву для прохождения лечения. Сам стрелок во время задержания также получил тяжелые ранения.