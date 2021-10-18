Продажи беспроводных наушников выросли на треть за 2021 год в России

Почти восемь миллионов беспроводных наушников на сумму 33 млрд рублей было продано в России за первые девять месяцев 2021 года. Об этом сообщили в «Связном».

Отмечается, что прирост суммы продаж в этой категории товаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 33%. В этом году самой популярной маркой беспроводных наушников стали JBL. На втором месте расположился бренд Xiaomi. Тройку лидеров замыкают наушники от Apple. Об этом информируют «Известия»,

Рост спроса на беспроводные наушники объясняется удобством и комфортом использования, а также расширением ассортимента и снижением цены, рассказали продавцы электроники. Отмечается, что уже около 25% представленных на российском рынке смартфонов не имеют разъемов для проводных наушников.