Четыре человека стали жертвами наводнений на Тайване

Четверо человек числятся пропавшими без вести, среди них двое детей, после сильного наводнения в северных районах Тайваня.

Происшествие зафиксировали 16 октября. Согласно опубликованным данным, группа взрослых из 16 человек и 15 школьников пошла в поход около города Синьбэй. При возвращении домой шесть человек сошли с пути и попали под вышедшую из берегов реку Бэйши во время перехода по дамбе. Об этом информировала газета Taipei Times.

Спасательные службы нашли тела четырех погибших. Еще двух детей продолжают искать. Прокуратура потребовала заморозить счета туристической фирмы, организовавшей поход по этом маршруту. Сейчас проводится проверка в отношении деятельности компании.