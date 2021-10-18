Россия и Китай завершили совместные военные учения в Японском море

Военно-морской флот России провел совместные учения «Морское взаимодействие-2021» с китайскими военными. Учения завершились после выполнения более 20 различных боевых упражнений.

Корабли двух стран выполнили задачи по противоминной обороне и провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин. Российские и китайские моряки также уничтожили условный корабль противника в ходе учений. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Во время учений также была отработана противовоздушная оборона кораблей. В завершающей части учений ВМФ РФ и ВМС НОАК совместно с самолетами противолодочной авиации обнаружили и блокировали субмарину гипотетического врага.