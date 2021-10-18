Российские банки с 26 октября начнут подключать карты «Мир» к Google Pay

Банки начнут подключать карты российской национальной платежной системы «Мир» к сервису Google Pay с 26 октября.

Газета «Известия» отмечает, что прогнозов по срокам предоставления технологии клиентам на рынке еще нет. Они будут различаться в соответствии с индивидуальными планами банков. Представители платежной системы и ЦБ на запрос издания о подключении к иностранным сервисам еще не ответили.

Вице-президент «Ренессанс Кредита» Петр Карпов сообщил, что телефонами с операционной системой Android пользуются около 70% клиентов. Доля клиентов с картами «Мир» еще выше. По его словам, в банке ожидают дальнейшего роста токенизации и потенциальный переток клиентов в Google Pay из других аналогичных сервисов.