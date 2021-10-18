Привитых одной дозой препарата от COVID-19 приравняют к невакцинированным на Кипре

Жители Кипра, привившиеся только одной дозой двухкомпонентной вакцины против COVID-19, будут приравнены к невакцинированным. Действие положения вступило в силу с понедельника. Об этом сообщили в минздраве страны.

Минздрав островного государства еще 5 октября объявил о ведении новых требований, чтобы не завершившие курс вакцинации могли поставить вторую прививку. С понедельника специальные пропуска SafePass для посещения различных общественных мест на Кипре смогут получить только те, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса.

Причиной для ужесточения требований стало выявление 11 тыс. человек, которые сделали только одну прививку и не завершили вакцинацию полностью. Минздрав Кипра подчеркнул, что одна прививка не дает надежной защиты от коронавирусной инфекции в сравнении с полным курсом вакцинации.