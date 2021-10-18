Игроки Team Spirit сообщили о дальнейших планах после победы на The International 10

Киберспортивный чемпионат The International 10 проходил с 7 по 17 октября. Победителями мира по Dota 2 стали участники Team Spirit, обыгравшие китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2. Они рассказали, на что планируют потратить выигрыш.

За победу в турнире они получили 18,2 миллиона долларов, общий призовой фонд соревнований составлял свыше 40 миллионов долларов. Игрок Илья Yatoro Мулярчук планирует приобрести домик для кошки «и, возможно, усадьбу». Александр TORONTOTOKYO Хертек сообщил, что хочет купить квартиру для своей сестры, передает Sport24.

«Ей 11 лет. Мы с ней по FaceTime разговаривали и я сказал: "Если выиграем, куплю тебе квартиру в центре Москвы"», — рассказал киберспортсмен.

Мирослав Miroslaw Колпаков сообщил, что планирует приобрести жилье и автомобиль для своего отца. И только Магомед Collapse Халилов не знает, на что он бы хотел потратить выигрыш. По его словам, у него уже есть все, чего он только мог пожелать.