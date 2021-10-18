Росгвардия опровергла данные о драке спецназа во время испытаний в Ставрополье

Росгвардия опровергла информацию о драке во время испытаний сотрудников силовых структур на краповый берет в Ставропольском крае.

Такие новости удивили сотрудников Росгвардии. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин «Известиям».

«С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназов», — заявил он.

Он отметил, что краповый берет является символом доблести, который не снимают даже перед врагом. Однако Грибакин отметил, что на соревнованиях у людей могут проявляться эмоции. Однако в ситуации не было драк или выяснения отношений, а только проявление эмоций.

Ранее, 17 октября, появилась информация, что на испытаниях спецназовцев в Ставрополье завязалась драка. Согласно одной из версий, бойцы 604-го центра спецназначения «Витязь» обвинили других участников в нечестной игре во время марш-броска и сняли краповые береты в знак протеста.