Иммунолог Крючков посоветовал вновь перейти на удаленку из-за COVID-19

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в России учебу и работу необходимо переводить на удаленный режим. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, очные занятия являются рассадников коронавируса. Поэтому важно перевести работу и учебу на дистанционный или комбинированный формат, там, где это возможно. Иммунолог привел в пример иностранные компании, которые вновь активно вводят такой режим.

«В крупных городах они и не выходили на очный формат, и бизнес у них не лопнул. Надо российским компаниям, государственным, в первую очередь, учиться этому», — заявил Крючков.

Кроме этого, специалист напомнил о важности соблюдения и контроля масочного режима. Также иммунолог посоветовал отменить в российских городах мероприятия с массовым скоплением людей.

Накануне в России была зафиксировано 34 тыс. случая заражения коронавирусом. У почти 3 тыс. инфицированных признаки болезни отсутствовали. За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 997 человек.