Глава партии «Зеленых» Хабек призвал Берлин обсудить с Москвой цены на газ

Сопредседатель немецкой партии «Зеленых» Роберт Хабек обратился к немецким властям с призывом обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке Европы.

Он считает, что Москва играет с Берлином «в своего рода игру в покер». Об этом Хабек заявил на телеканале ARD.

«Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить», — сказал он.

Лидер «Зеленых» заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» не может получить разрешения на запуск проекта из-за европейских предписаний. В частности тому виной, считает Хабек, доработанная газовая директива Евросоюза.

Немец при этом подчеркнул, что Германия зависит от России. Немецкие газовые хранилища заполнены не полностью, а спрос остается высоким. Он считает, что немецкие власти должны поговорить с Москвой о том, чтобы это изменилось