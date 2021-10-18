Зеленский пообещал обеспечить украинцев отоплением этой зимой

Украинское правительство предприняло ряд важных действий, благодаря чему страна имеет достаточные запасы газа для обеспечения нужд ее населения, заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, киевское руководство несет прямую ответственность за отопительный сезон. Зеленский сообщил, что этой зимой украинцы точно не будут испытывать проблем с голубым топливом. Руководство страны смогло достичь приемлемых цен на газ, которые даже лучше европейских, сообщил украинский президент в эфире телеканала ICTV.

«Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тысячи долларов. То есть, цена на рынке, если бы власти не вмешались, была для людей как минимум 50 гривен, а так для людей от НАК "Нафтогаз" около 8 гривен», — сообщил Зеленский.

Однако на данный момент объекты социальной инфраструктуры до сих пор не отапливаются. По словам эксперта в сфере ЖКХ Кристины Ненно, температура в помещениях держится на отметке в 15 градусов, из-за чего украинцам приходится согреваться подручными средствами. Проблему с отоплением также отметил глава направления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Тем не менее, по словам заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, газовые запасы страны рассчитаны на обеспечение всех ее жителей предстоящей зимой.