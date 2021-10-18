ФССП начала принудительное взыскание 26 млн рублей штрафов с Facebook

Российские судебные приставы приступили к принудительному взысканию с компании Facebook 26 миллионов рублей штрафов, назначенные судом за отказы удаления противоправной информации.

Данные об этом опубликованы в электронном банке исполнительных производств ФССП. Служба судебных приставов открыла восемь исполнительных производств в отношении американской корпорации.

Требования были открыты на основании решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Ранее суд назначил несколько штрафов в отношении Facebook за отказ удалить запрещенную законодательством России информацию.

Известно, что Facebook не воспользовался судебной отсрочкой. Компания не выплатила предписанные штрафы за отказ удалить запрещенный контент.