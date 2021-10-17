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Сборная России по футболу поздравила Team Spirit с крупной победой

Сборная России по футболу поздравила Team Spirit с крупной победой

В официальном аккаунте в Twitter сборной России по футболу появилось поздравление российских киберспортсменов из Team Spirit с победой в международном турнире The International 10.

В сообщении отмечается, что российская команда впервые стала победителем чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2. На фотографии киберспортсмены представлены в футбольной форме сборной России.

По словам капитана Team Spirit Ярослава Найденова, произошедшее стало чудом. Он поблагодарил всех болельщиков за огромную поддержку. Команда победителей в турнире The International 10 получила более 18 млн долларов. Россияне в первые в истории стали чемпионами мира в игре Dota 2 и второй командой в СНГ.