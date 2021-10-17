Сборная России по футболу поздравила Team Spirit с крупной победой

В официальном аккаунте в Twitter сборной России по футболу появилось поздравление российских киберспортсменов из Team Spirit с победой в международном турнире The International 10.

В сообщении отмечается, что российская команда впервые стала победителем чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2. На фотографии киберспортсмены представлены в футбольной форме сборной России.

Впервые российская команда выиграла чемпионат мира по #Dota2!



В драматичном финале @team__spirit обыграли PSG.LGD и выиграли #TI10! Красавцы! https://t.co/Z3BIzZOva0 — Сборная России (@TeamRussia) October 17, 2021

По словам капитана Team Spirit Ярослава Найденова, произошедшее стало чудом. Он поблагодарил всех болельщиков за огромную поддержку. Команда победителей в турнире The International 10 получила более 18 млн долларов. Россияне в первые в истории стали чемпионами мира в игре Dota 2 и второй командой в СНГ.