Зеленский отверг обмен Медведчука с Россией из-за украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обмен лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука на «героев и граждан Украины» был бы возможен при условии наличия у него российского гражданства.

На данный момент такой вариант невозможен, потому что Медведчук является гражданином Украины и к нему, соответственно, применяется украинское законодательство, рассказал Зеленский в эфире телеканала ICTV. Однако есть условие, при котором Киев охотно согласился бы рассмотреть такой вариант.

«Если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство», — пояснил политик.

Печерский районный суд Киева ранее отказал в избрании Медведчуку меры пресечения в виде заключения под стражу по новому уголовному делу. Лидера политсовета партии 12 октября отправили под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.