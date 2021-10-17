Зеленский признался во владении офшорами

Президент Украины Владимир Зеленский посмотрел материалы Международного консорциума журналистов-расследователей и подтвердил, что у него были зарубежные компании, однако их не использовали для отмывания денег.

Во времена президентства Виктора Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ», поэтому все каналы имели офшоры, заявил Зеленский в интервью для телеканала ICTV.

«Я все это слышал, все это видел, все эти детали... Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино», — прокомментировал расследование украинский лидер.

Такой ход назывался «структурированием бизнеса», отметил Зеленский. Открывались компании за границей, кроме тех многих компаний, которые были на территории Украины. Однако никто не пытался незаконно обогатиться ни в 2012 году, ни в 2001, ни в 2019 году, ни один член студии «Квартал 95», подчеркнул Зеленский. По его словам, их целью было только творчество.