Российские киберспортсмены одержали победу в турнире The International 10

Российские киберспортсмены из команды Team Spirit получили 18,2 миллиона долларов из общего призового фонда турнира The International 10 в 40 миллионов. Таким образом они стали самыми богатыми игроками в Dota 2 в СНГ.

Team Spirit одержали победу в финале турнира со счетом 3:2, одолев китайскую команду PSG.LGD. Счет финальной карты – 29:12 в пользу россиян. Это первые СНГ победители турнира за последние десять лет. Китайские киберспортсмены заняли 2-е место по итогам турнира и получили 5,2 миллиона долларов.

Состязание, чемпионами которого стали россияне, прошло в Румынии. Турнир состоялся в Бухаресте и продлился десять дней — с 7 по 17 октября.