Экстрадиция венесуэльского дипломата Алекса Сааба из Кабо-Верде в США может стать подготовкой к срыву Вашингтоном выборов, которые должны состояться в присутствии европейских наблюдателей.

Дипломат был задержан властями островного государства по запросу США. Правоохранители Вашингтона обвиняют его в отмывании 350 миллионов долларов через американскую банковскую систему. Однако официальные причины ареста лишь поверхностны, сообщило Федеральное агентство новостей.

После инцидента правительственная делегация Венесуэлы сообщила об отказе от участия в переговорах с представителями оппозиции, так как Сааб являлся одним из членов дипломатической группы. Ранее консультации уже дали значительный результат, стороны смогли прийти к соглашению по ряду важных вопросов. Одним из ключевых моментов является договоренность об участии оппозиционных кандидатов во всеобщих выборах в Венесуэле.

Брюссель был готов признать итоги голосования при условии, что на выборах будут присутствовать европейские наблюдатели. Такие дипломатические успехи могли бы значительно изменить ситуацию в стране, которая находится под жестким санкционным прессингом США. Однако Вашингтон готов использовать любые инструменты для достижения своих целей в других суверенных государствах.