Политолог Злобин заявил, что США важно пройтись по списку проблем с Россией

Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд могла посетить Москву для инвентаризации двусторонних проблем. Об этом рассказал политолог Николай Злобин.

Эксперт в интервью изданию «Украина.ру» прокомментировал рабочий визит замгоссекретаря США в Москву. Нуланд посетила российскую столицу с 11 по 13 октября и провела ряд встреч. Николай Злобин прояснил суть переговоров дипломата с политиками РФ.

«Я думаю, что американцам важно провести инвентаризацию всего списка российско-американских проблем. Пройтись по этому списку», — констатировал эксперт.

США необходимо оценить каждую проблему с точки зрения возможных осложнений. Госдепу также нужно понять, где диалог ухудшится, а где можно избежать регресса. Американцам хотелось бы формализовать противостояние с Россией и зафиксировать его в определенных рамках или заморозить, добавил аналитик. Вашингтон должен договориться о правилах борьбы с РФ, чтобы придать этому стабильный и предсказуемый характер, заключил Злобин.

Виктория Нуланд встретилась с сотрудниками МИД, а также с представителями Администрации президента РФ. Замглавы Госдепа в беседе с журналистами оценила первый день переговоров как «очень продуктивный».