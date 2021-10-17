Президент «Урала» Иванов подверг жесткой критике судейство в матче РПЛ с ЦСКА

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов выразил недовольство работой бригады арбитра Артема Любимова в матче чемпионата России с московским ЦСКА.

Григорий Иванов назвал «беспределом» судейство домашнего матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА, который завершился победой гостей со счетом 1:0. Своим мнением о работе судей он поделился в разговоре с журналистами издания «Чемпионат».

«Хачатурянц много делает для того, чтобы судейство стало лучше. Но у него сейчас просто нет судей: много молодых, многих он выгнал. Судить некому. Поэтому какие-то ошибки мы готовы терпеть с учетом этих обстоятельств. Но не такие, которые были допущены сегодня», — подчеркнул Иванов.

Автором единственного гола в матче между «Уралом» и ЦСКА стал нигерийский форвард Чидера Эджуке. В первом тайме арбитр Артем Любимов не назначил пенальти в ворота гостей после попадания мяча в руку. Перед принятием решения судья посмотрел повтор спорного эпизода.