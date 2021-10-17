Иммунолог Слизова перечислила продукты для поддержания иммунитета осенью

Витамины, которые необходимы для укрепления иммунитета в осенний период, перечислила иммунолог Агата Слизова и рассказала, в каких продуктах они содержатся.

Осенью организму особенно требуются антиоксиданты и витамины А, С и Е. Организм не способен самостоятельно синтезировать аскорбиновую кислоту, поэтому ее необходимо получать ежедневно с продуктами. Большое количество элемента содержится в капусте, яблоках, черноплодке и шиповнике.

Также для иммунитета важен витамин Е, который есть в составе бобовых, орехов и злаков. Он способствует выведению из клеток организма опасных свободных радикалов, отметила Слизова в разговоре с изданием «Московский Комсомолец». Витамин А полезен для укрепления барьера слизистых. Элементом богаты желтые и зеленые овощи, среди которых шпинат, брокколи, тыква, зеленый лук.

Укрепить иммунную систему также поможет черника. В ягодах содержатся соединения, которые снижают воспалительное воздействие на человеческий организм.