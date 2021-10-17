Один человек погиб при стрельбе на территории университета Грэмблинга в Луизиане

Неизвестный открыл стрельбу возле университета в американском штате Луизиана. Один человек погиб, еще несколько получили травмы, сообщил телеканал CNN.

По информации представителя учебного заведения Тиши Арнольд, стрельба произошла около десяти часов утра. В результате ЧП несколько человек пострадали и один погиб. Он не был студентом университета.

«Во время инцидента проходила встреча выпускников... Всех присутствующих направили в укрытие и разрешили его покинуть, как только поступило разрешение от полиции университета», — рассказала она.

Стражи порядка пока не установили личность стрелка. Ведется дальнейшее расследование инцидента. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Руководство образовательного учреждения отменило все мероприятия и занятия для студентов, которые должны были пройти в понедельник.