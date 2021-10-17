Sohu: один выстрел российской «Арматы» не оставит шансов двум танкам НАТО

Усиление российской армии новейшими танками Т-14 «Армата» не сулит НАТО ничего хорошего. Благодаря продвинутой системе наведения и огневой мощи боевая машина этого типа способна одним выстрелом поразить сразу два танка Альянса. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Последнее время военные эксперты все чаще говорят о том, что эпоха доминирования танков подходит к концу. Якобы тяжеловесные бронемашины уже не играют той роли, которая у них была несколько десятилетий назад. Большим спросом теперь пользуется современное оружие, основанное на искусственном интеллекте.

Однако китайские обозреватели полагают, что не стоит раньше времени сбрасывать танки со счетов. По их мнению, своего последнего слова не сказала еще российская «Армата», которая отличается от других бронемашин наличием специальной капсулы, отделенной от оружейного отсека.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

В ней размещается экипаж, состоящий из трех человек. Эта система позволяет повысить шансы военных на выживание, даже если в танк попадет вражеский снаряд.

«Эта действительно новаторская конструкция, которая может быть применена в других типах боевых машин», — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

Помимо этого, «Армата» оснащена гладкоствольной пушкой 2А82 с цифровым дистанционным управлением. Эксперты особенно отмечают впечатляющую огневую мощь пушки — ее скорострельность составляет 10-12 выстрелов в минуту, а дальность поражения цели 7 тыс. метров.

Такие показатели, продолжили в издании, позволяют Т-14 одним выстрелом поразить сразу две боевых машины НАТО. В годы Великой Отечественной войны подобные трюки неоднократно выполняли советские военные в бою с немецкими противниками.

«Он способен поражать сразу два танка противника, стоящих рядом друг с другом», — восхитились в КНР.

Аналитики добавили, что подобная новость наверняка станет неприятным сюрпризом для членов Альянса, ведь «Армата» значительно превосходит западные бронемашины по ряду показателей.