Албанские правоохранители назвали основную версию смерти туристов из РФ

Причиной гибели четырех россиян могло стать отравление хлором в бассейне, который находился в отеле, сообщает издание Albanian daily News.

Работник гостиницы, в которой останавливались российские туристы, рассказал, что они просили разрешение поплавать в бассейне. Однако помещение было закрыто для посещения, так как в конце недели в нем проводили капитальную уборку с чистящими средствами. Мужчина предположил, что погибшие могли нарушить запрет.

Следователи больше склоняются к версии с отравлением из-за ядовитого вещества — хлора. Тот, кто занимался уборкой, мог добавить в бассейн его слишком много.

Ранее четырех россиян обнаружили мертвыми в гостинице города Кавай в Албании. В ближайшее время тела будут доставлены на родину. Всех родственников уже оповестили о трагедии.