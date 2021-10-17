Употребление кабачков снижает риск появления атеросклероза и камней в желчном пузыре

Кабачок хоть и не является лидером по содержанию витаминов и минералов, однако его регулярное употребление способно снизить риски атеросклероза и образования камней в желчном пузыре, заявила диетолог Светлана Фус.

Эти овощи богаты каротиноидами, лютеином и зеаксантином (в 100 граммах содержится до 35,4% от дневной нормы). Также в кабачках присутствует аскорбиновая и фолиевая кислоты, калий и пищевые волокна для нормальной работы кишечника.

«Это особенно важно для людей, которые мало двигаются, ведут сидячий образ жизни. Клетчатка благотворно влияет на микрофлору кишечника: увеличивает количество полезных бактерий и подавляет рост условно патогенных. Кроме того, клетчатка связывает холестерин и желчные кислоты в кишечнике и выводит их из организма», — написала Фус в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, в кабачках почти не содержится сахарозы, поэтому этот продукт не вызывает всплеска глюкозы в крови. Покупать кабачки стоит небольшого размера, и лучше всего брать молодые плоды, заключила диетолог.

Приготовить кабачки можно разными способами: их варят, жарят, запекают и даже готовят на гриле. Из этих овощей получаются вкусные котлеты, оладьи и знаменитая кабачковая икра.