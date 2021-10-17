Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Как брошенный «на голодную смерть» племянник Гитлера пытался продать его секрет СССР

Как брошенный «на голодную смерть» племянник Гитлера пытался продать его секрет СССР

У немецкого диктатора Адольфа Гитлера было много родственников, однако далеко не со всеми он поддерживал теплые отношения. В числе его «любимчиков» были сестры Паула и Ангела, племянники Гели и Лео Раубаль, а также Хайнц Гитлер.

Остальные же, не получившие особого расположения фюрера, были готовы даже предать своего члена семьи, чтобы получить хоть какую-то выгоду от родства с рейхсканцлером Германии. Об этом рассказывают эксперты исторического портала «Русская семерка».

Семейные тайны

Одним из таких «недоброжелателей» оказался родной племянник Гитлера — Уильям Патрик, родившийся в семье единокровного брата лидера Третьего рейха Алоиса и его первой жены-ирландки Бриджит Даулинг.

В ноябре 1937 года 26-летний молодой человек неожиданно явился в здание советского посольства в Лондоне и сделал русским заманчивое предложение — в обмен на некоторую сумму денег он готов был предоставить им информацию, бросавшую тень на его дядю.

Как брошенный «на голодную смерть» племянник Гитлера чуть не раскрыл его секреты СССР
wikipedia.org  / Milan Nykodym / CC BY-SA 2.0

У Уильяма в отличие от младшего брата Хайнца отношения с Гитлером были непростыми. Возможно, племяннику было недостаточно того, что немецкий диктатор финансово его поддерживал и даже устроил на службу.

Родственники окончательно разругались после того, как Уильям в качестве «благодарности» рискнул шантажировать своего «любимого» дядю рассекречиванием семейных тайн. Желание подзаработать на семейных связях и привело его в дипломатическое представительство СССР.

Что было в документах?

Как признавался сам Уильям Патрик, на такое решение его побудило стесненное материальное положение, в котором он оказался после отъезда его отца в Германию. Якобы последний бросил их с матерью «на голодную смерть».

Попытка обратиться за помощью к министру иностранных дел Германии Иоахиму фон Риббентропу не увенчалась успехом.

Как брошенный «на голодную смерть» племянник Гитлера чуть не раскрыл его секреты СССР
wikipedia.org  / Фонд ЦГАКФД / Общественное достояние

«В связи с таким бессердечием в отношении моей матери я решил обратиться к Советам. Я предлагаю свои услуги в распоряжение Советов», — говорилось в заявлении Уильяма, опубликованном журналом «Родина» в 2000 году.

2 и 3 декабря 1937 года советский агент «Сэм» отправился на встречу с родственником Гитлера в качестве работника полпредства. Выяснилось, что у Уильяма были бумаги, подтверждающие наличие в семье Гитлера евреев.

Кроме того, племянник утверждал, что у него есть сведения о «темных комбинациях» приспешников фюрера.

Однако советские спецслужбы пришли к выводу, что Уильям Патрик попросту был обижен на знаменитого родственника, поскольку тот не дал ему возможности сделать карьеру. Тем не менее агент Сэм предположил, что его услуги могут пригодиться в дальнейшем.

«Именно потому, что он родственник “дяди”, при соответствующей оперативной комбинации, которая в будущем у нас может появиться в работе по стране “дяди”, “Племянник” может нам пригодиться. Мы не видим причин, чтобы нам опасаться “Племянника”. Наоборот это будет позором для дяди, что его племянник связан с нами», — писал Сэм в письме к начальству.

Как брошенный «на голодную смерть» племянник Гитлера чуть не раскрыл его секреты СССР
wikipedia.org  / Kora27 / CC BY-SA 4.0

Срыв сделки

На следующей встрече 15 декабря Уильям Патрик осведомился, готовы ли русские купить у него документы, стоимость которых оценивалась в 10 тысяч английских фунтов (около 1 млн руб. сегодня).

Агент Сэм заключил, что у предприимчивого племянника, вероятно, нет оригиналов документов. В этой связи через пять дней поступил ответ:

«“Сенсации” племянника нам не нужны. По всей вероятности, они касаются происхождения дяди и т.п. Во всяком случае, они, скорее всего, личного, а не политического характера, и, разумеется, платить никаких денег мы ему не станем».

Впрочем, к тому моменту от сделки отказался и сам виновник торжества, решивший написать на основе этих сведений книгу. При этом племянник не терял надежды по сотрудничеству с СССР, попросив у них в качестве платы 40 фунтов в месяц.

Как брошенный «на голодную смерть» племянник Гитлера чуть не раскрыл его секреты СССР
pixabay.com  / 

«Однако Уильяму Патрику было отказано на том основании, что он “не был искренен” в части, касавшейся передачи документов. Истинная причина отклонения Москвой такого ценного агента, как племянник Гитлера, неизвестна», — рассуждают в «Р7».

Примечательно, что родственник Гитлера так и не написал книгу о лидере Третьего Рейха. Вместо этого в журнале в журнале Look была опубликована статья с громким названием «Почему я ненавижу своего дядю».

В ней Уильям Патрик рассказал о связи рейхсканцлера с его племянницей Гели Раубаль, ее беременности и самоубийстве. Что касается «еврейских родственников», то в статье о них ничего не упоминалось.

Однако эксперты утверждают, что бабушка Гитлера Мария Шикльгрубер могла забеременеть от еврея Франкенбергера, у которого работала кухаркой. Предположительно, в переписке с ним она могла требовать алименты.