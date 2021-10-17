Как брошенный «на голодную смерть» племянник Гитлера пытался продать его секрет СССР

У немецкого диктатора Адольфа Гитлера было много родственников, однако далеко не со всеми он поддерживал теплые отношения. В числе его «любимчиков» были сестры Паула и Ангела, племянники Гели и Лео Раубаль, а также Хайнц Гитлер.

Остальные же, не получившие особого расположения фюрера, были готовы даже предать своего члена семьи, чтобы получить хоть какую-то выгоду от родства с рейхсканцлером Германии. Об этом рассказывают эксперты исторического портала «Русская семерка».

Семейные тайны

Одним из таких «недоброжелателей» оказался родной племянник Гитлера — Уильям Патрик, родившийся в семье единокровного брата лидера Третьего рейха Алоиса и его первой жены-ирландки Бриджит Даулинг.

В ноябре 1937 года 26-летний молодой человек неожиданно явился в здание советского посольства в Лондоне и сделал русским заманчивое предложение — в обмен на некоторую сумму денег он готов был предоставить им информацию, бросавшую тень на его дядю.

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У Уильяма в отличие от младшего брата Хайнца отношения с Гитлером были непростыми. Возможно, племяннику было недостаточно того, что немецкий диктатор финансово его поддерживал и даже устроил на службу.

Родственники окончательно разругались после того, как Уильям в качестве «благодарности» рискнул шантажировать своего «любимого» дядю рассекречиванием семейных тайн. Желание подзаработать на семейных связях и привело его в дипломатическое представительство СССР.

Что было в документах?

Как признавался сам Уильям Патрик, на такое решение его побудило стесненное материальное положение, в котором он оказался после отъезда его отца в Германию. Якобы последний бросил их с матерью «на голодную смерть».

Попытка обратиться за помощью к министру иностранных дел Германии Иоахиму фон Риббентропу не увенчалась успехом.

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«В связи с таким бессердечием в отношении моей матери я решил обратиться к Советам. Я предлагаю свои услуги в распоряжение Советов», — говорилось в заявлении Уильяма, опубликованном журналом «Родина» в 2000 году.

2 и 3 декабря 1937 года советский агент «Сэм» отправился на встречу с родственником Гитлера в качестве работника полпредства. Выяснилось, что у Уильяма были бумаги, подтверждающие наличие в семье Гитлера евреев.

Кроме того, племянник утверждал, что у него есть сведения о «темных комбинациях» приспешников фюрера.

Однако советские спецслужбы пришли к выводу, что Уильям Патрик попросту был обижен на знаменитого родственника, поскольку тот не дал ему возможности сделать карьеру. Тем не менее агент Сэм предположил, что его услуги могут пригодиться в дальнейшем.

«Именно потому, что он родственник “дяди”, при соответствующей оперативной комбинации, которая в будущем у нас может появиться в работе по стране “дяди”, “Племянник” может нам пригодиться. Мы не видим причин, чтобы нам опасаться “Племянника”. Наоборот это будет позором для дяди, что его племянник связан с нами», — писал Сэм в письме к начальству.

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Срыв сделки

На следующей встрече 15 декабря Уильям Патрик осведомился, готовы ли русские купить у него документы, стоимость которых оценивалась в 10 тысяч английских фунтов (около 1 млн руб. сегодня).

Агент Сэм заключил, что у предприимчивого племянника, вероятно, нет оригиналов документов. В этой связи через пять дней поступил ответ:

«“Сенсации” племянника нам не нужны. По всей вероятности, они касаются происхождения дяди и т.п. Во всяком случае, они, скорее всего, личного, а не политического характера, и, разумеется, платить никаких денег мы ему не станем».

Впрочем, к тому моменту от сделки отказался и сам виновник торжества, решивший написать на основе этих сведений книгу. При этом племянник не терял надежды по сотрудничеству с СССР, попросив у них в качестве платы 40 фунтов в месяц.

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«Однако Уильяму Патрику было отказано на том основании, что он “не был искренен” в части, касавшейся передачи документов. Истинная причина отклонения Москвой такого ценного агента, как племянник Гитлера, неизвестна», — рассуждают в «Р7».

Примечательно, что родственник Гитлера так и не написал книгу о лидере Третьего Рейха. Вместо этого в журнале в журнале Look была опубликована статья с громким названием «Почему я ненавижу своего дядю».

В ней Уильям Патрик рассказал о связи рейхсканцлера с его племянницей Гели Раубаль, ее беременности и самоубийстве. Что касается «еврейских родственников», то в статье о них ничего не упоминалось.

Однако эксперты утверждают, что бабушка Гитлера Мария Шикльгрубер могла забеременеть от еврея Франкенбергера, у которого работала кухаркой. Предположительно, в переписке с ним она могла требовать алименты.