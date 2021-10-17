Правильный рацион и соблюдение режима сна позволят защититься от простуды осенью

Рекомендации, которые помогут защитить организм от сезонных заболеваний осенью, дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Прежде всего нужно обращать внимание на свой рацион. Питание должно быть сбалансированным. Также важно следить за режимом отдыха и сна. В период межсезонья необходимо высыпаться и не переутомляться, чтобы защитить иммунную систему. Не менее важно одеваться по погоде.

«Многие не могут быстро перестроиться и ощутить, что температура на улице уже около 0 градусов, поэтому не всегда одеваются адекватно погоде. Здесь мы сталкиваемся, что очень легко в этот момент простудиться», — подчеркнул Тяжельников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сезонная эпидемия гриппа и ОРВИ началась в российской столице, сообщалось ранее. Согласно данным Роспотребнадзора, у пациентов превалирует инфекция негриппозной этиологии.