Журналист Зарубин обвинил американскую коллегу Гэмбл в невнимательности к ответам Путина

Корреспондент американского телеканала CNBC Хэдли Гэмбл невнимательно слушала некоторые ответы президента РФ Владимира Путина. Об этом высказался журналист Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России-1».

Корреспондент возмутился поведению американской коллеги. Хэдли Гэмбл и Владимир Путин познакомились перед началом Российской энергетической недели. Позднее журналистка CNBC неоднократно повторила вопрос, на который лидер уже ответил. Зарубин раскритиковал Гэмбл за поведение и обвинил ее в невнимательности.

«На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода», — подчеркнул он.

По словам Зарубина, из этого можно прийти к выводу, что Гэмбл было важнее ярко задать вопросы. Автор передачи «Москва. Кремль. Путин» также оценил знание английского языка у президента. Глава государства не пользовался услугами переводчика в беседе с американской журналисткой, чтобы понять ее речь.

Диалог между Путиным и Гэмбл состоялся на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Мероприятие проходило с 13 по 15 октября. Журналистка CNBC выступила на форуме модератором.

Гэмбл задала Путину ряд вопросов, в том числе об экспорте российского газа на Запад. Президент подтвердил, что разговора по голубому топливу не вышло, поскольку у журналистки имелись неверные сведения о поставках.