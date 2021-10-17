Российские фигуристки Хромых, Щербакова и Самодурова заняли пьедестал на турнире в Венгрии

Российские фигуристки Майя Хромых, Анна Щербакова и Софья Самодурова заняли первое, второе и третье место соответственно на турнире серии «челленджер» Budapest Trophy, проходившем в Венгрии.

Согласно итоговому положению, выступление Хромых, допустившей ошибку при приземлении с сольного четвертого тулупа, но чисто исполнившую прыжок в каскаде, судьи оценили в 224,91 балла, прокат Щербаковой — в 222,73 балла. Результат Самодуровой составил 190,91 балла.

На четвертой строчке разместилась спортсменка из Азербайджана Екатерина Рябова, а замкнула пятерку лидеров грузинская фигуристка Алина Урушадзе. Спортсменка Анастасия Гожва, представлявшая на турнире Украину, заняла 15-е место.