Экс-чемпиона UFC Макгрегора обвинили в избиении диджея

Итальянский диджей Франческо Факинетти заявил, что минувшей ночью на него напал именитый ирландский боец MMA Конор Макгрегор.

Одного из самых известных бойцов промоушена UFC Конора Макгрегора обвинили в избиении в Ватикане. Диджей и певец Франческо Факинетти рассказал, что 33-летний спортсмен напал на него в одном из ночных клубов. Его слова приводит MMA Mania.

«Он ударил меня кулаком и сломал мне нос на глазах десятка свидетелей, своих друзей и телохранителей. Конор напал без всякого повода, ведь до этого мы два часа общались и весело проводили время. Я мог бы заткнуться и промолчать, но решил рассказать об этом», — подчеркнул Факинетти.

Макгрегор на обвинения диджея в свой адрес пока не отвечал. Последний бой с участием ирландца состоялся в июле этого года. Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 264.