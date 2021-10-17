«Страна»: выход из санкционных списков СНБО Украины может стоить несколько миллионов

Люди, связанные с Офисом президента Украины, начали предлагать фигурантам санкционных списков Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) избавиться от ограничений, сообщило интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на собственный источник.

Стоит отметить, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 15 октября заявил об ошибке органа по вводу персональных ограничений в отношении 107 человек, среди которых есть так называемые «воры в законе» и «контрабандисты». Решение будет пересмотрено.

Собеседник издания считает, что с помощью этой лазейки и будут исключать из санкционного списка. Однако плата за такую услугу очень высока, выход из санкционных списков СНБО Украины может стоить несколько миллионов.

«Цена определяется в каждом конкретном случае. Называются суммы с шестью нулями. Судя по всему, заявление Данилова о том, что в санкционном списке по более чем сотне людей нашли ошибки, а девятерых могут оттуда исключить, связано именно с этим», — говорится в скандальном материале о коррупции в вопросе исключения из списков СНБО.

Однако никто не торопиться заключать сделку с офисом Зеленского. Граждане Украины, попавшие под санкции, всерьез предполагают, что могут попасться на мошенническую схему.

Стоит отметить, что 21 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении внесудебных санкций в отношении 674 человек. Часть фигурантов являются гражданами Украины, которых считают криминальными авторитетами и контрабандистами.