Читатели Yahoo News Japan призвали «вернуть» Курилы с помощью оружия

Официальный Токио мог бы «восстановить» утраченный контроль над Южными Курилами при помощи запуска ракет, уверены японские пользователи Сети.

Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали визит вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп. Они отправились в регион с проверкой исполнения поручений главы кабмина Михаила Мишустина. Токио выразил протест в связи с посещением острова российскими политиками.

Японцев не устроила реакция властей на поездку Григоренко и Хуснуллина и они придумали свой способ «вернуть» Курилы. Комментаторы предложили использовать оружие для захвата территорий.

«Протесты — это хорошо. А слабо пострелять ракетами на виду у России в нашем Японском море? Это будет покруче протестов!» — заявили в Сети.

Часть интернет-пользователей осталась недовольна курсом Токио. Японцы назвали меры руководства страны в адрес России половинчатыми.

«Наши "протесты", которых противник не слышит, — это как пустая брехня собаки вслед убегающему вору!» — добавили они.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила об отношении Москвы к Курильскому вопросу. Острова принадлежат России и государство не намерено менять своей позиции, подчеркнула сенатор.