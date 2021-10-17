Читатели Yahoo News Japan призвали «вернуть» Курилы с помощью оружия

Официальный Токио мог бы «восстановить» утраченный контроль над Южными Курилами при помощи запуска ракет, уверены японские пользователи Сети.
Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали визит вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп. Они отправились в регион с проверкой исполнения поручений главы кабмина Михаила Мишустина. Токио выразил протест в связи с посещением острова российскими политиками.
Японцев не устроила реакция властей на поездку Григоренко и Хуснуллина и они придумали свой способ «вернуть» Курилы. Комментаторы предложили использовать оружие для захвата территорий.
«Протесты — это хорошо. А слабо пострелять ракетами на виду у России в нашем Японском море? Это будет покруче протестов!» — заявили в Сети.
Часть интернет-пользователей осталась недовольна курсом Токио. Японцы назвали меры руководства страны в адрес России половинчатыми.
«Наши "протесты", которых противник не слышит, — это как пустая брехня собаки вслед убегающему вору!» — добавили они.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила об отношении Москвы к Курильскому вопросу. Острова принадлежат России и государство не намерено менять своей позиции, подчеркнула сенатор.