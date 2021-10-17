Состав с гидрином способен замедлить старение организма и остановить рост раковых клеток

Ученые из Канады создали специальный состав с гидрином, при помощи которого можно оказать сильное влияние на обмен веществ человека и замедлить процесс старения организма.

Исследования специалисты проводили на лабораторных мышах с раком простаты. Как оказалось, новый препарат способен не только замедлить старение, но и остановить рост злокачественных клеток.

Такие результаты могут послужить базой для разработки средства борьбы с раком, считают специалисты. На данный момент они проводят подготовку к более масштабному производству всех требуемых компонентов для смеси. Также в скором времени ученые приступят к испытаниям с участием добровольцев.

Сохранить здоровье и долголетие также поможет соблюдение нескольких простых привычек. В первую очередь следует больше двигаться и употреблять здоровую пищу, напомнила ранее врач-терапевт Оксана Драпкина.