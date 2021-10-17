«Никак не привыкну»: Вассерман пожаловался на недостаток сна из-за заседаний в Госдуме

Депутат Госдумы VIII созыва Анатолий Вассерман пожаловался на то, что заседания профильных комитетов нижней палаты парламента начинаются слишком рано — в 10 часов утра. По его словам, из-за этого многим народным избранникам не удается выспаться.

«Сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, все никак не привыкну. Возможно, удастся перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеально для меня, да и для многих моих коллег», — приводит слова эрудита Telegram-канал URA.RU.

Ранее на одном из мероприятий Госдумы председатель Комитета по просвещению Ольга Казакова сообщила Вассерману о том, что заседание этого органа начнется в 10 часов утра.

«Ой, в такую рань? Кошмар!» — отреагировал новоиспеченный парламентарий.

12 октября Вассерман появился в нижней палате парламента с планшетом на шее и без своей фирменной жилетки. По словам публициста, он решил сначала разобраться с правилами охраны, а уже «потом решать, что носить».

Самовыдвиженец Вассерман победил на выборах в Госдуму по Преображенскому одномандатному округу №205 в Москве. Позднее его единогласно приняли в состав фракции «Справедливая Россия — За правду».