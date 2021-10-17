Актриса Юлия Пересильд расписалась на прибывшем с МКС космическом корабле

Известная российская актриса Юлия Пересильд и ее коллега Владимир Машков оставили надписи на корпусе аппарата «Союз МС-18», сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Звезда сериалов «Угрюм-река» и «Медиатор» Пересильд написала «Спасибо», а Машков — «Ура!». Военнослужащие ЦВО обеспечивали посадку космического корабля, на котором вернулась съемочная группа «Вызова».

В общей сложности в операции было задействовано почти 200 военнослужащих, вертолеты Ми-8МТВ5-1, несколько самолетов, спецтехника и эвакуационная машина «Синяя птица». «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту приземлился в Казахстане утром 17 октября.

До этого Юлия Пересильд и Клим Шипенко 12 дней находились на Международной космической станции (МКС), где снимали материал для будущего фильма. «Вызов» — первая лента в мировом кинематографе, которая создавалась не на студии, а в космосе.