Нападающий «Ювентуса» Дибала может пропустить гостевой матч ЛЧ с «Зенитом»

Пауло Дибала, который продолжает восстанавливаться от травмы, может не сыграть в матче между «Зенитом» и «Ювентусом» в Петербурге.

Журналисты издания Tuttomercatoweb сообщили, что аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рискует пропустить гостевой поединок Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом». Форвард продолжает восстанавливаться от травмы мышцы левого бедра, полученной в игре шестого тура чемпионата Италии с «Сампдорией».

Матч «Зенит» — «Ювентус» пройдет на петербургском стадионе «Газпром Арена» 20 октября. После двух туров петербургский клуб, на счету которого три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с шестью баллами располагается на первой позиции. Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси», который вместе со шведским «Мальме» также выступает в группе H.