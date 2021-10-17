Онищенко заявил о важности теплых слов для «неизбалованных вниманием» отцов в России

Бывший депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что лучшим способом поздравить своих отцов будут теплые слова и проведенное вместе время.

Кроме того, собеседник ФАН в первый в истории России День отца обратился ко всем жителям страны.

«Я бы хотел, вторя президенту нашей страны, который 4 октября своим указом установил День отца в третье воскресенье октября, поздравить всех наших отцов. Всех с праздником!», — заявил Онищенко.

Политик также отметил, что для россиян новый праздник в первое время может показаться немного непривычным.

«У нас десятки миллионов мужчин в государстве. Даже есть отцы-одиночки. Есть Международный женский день 8 марта. Дождались и мы, отцы, своего праздника. В общем-то, здесь есть некоторая двоякость. В нашей культуре, так сказать, патриархальный взгляд всегда доминировал. Однако оказалось, что у высшего политического руководства появились основания считать, что сегодня роль отцов недооценена», — отметил собеседник издания.

В завершении Онищенко рассказал о подарках, которые большинство мужчин посчитали бы приятными в такой значимый день. По словам экс-депутата, мужчины не так падки на цветы и сладкое, как прекрасная половина человечества. Поэтому, если дети проведут этот день вместе с отцами, поделятся воспоминаниями, подарят папам теплые слова, этого будет вполне достаточно, подытожил политик.