Президент Сирии встретился в Дамаске с замглавой МИД России Вершининым

Президент Сирии Башар Асад принял прибывшую в Дамаск российскую делегацию. Стороны обсудили направления сотрудничества между двумя странами.

Российскую делегацию представляют заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Вершинин, а также советник президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

В ходе встречи Асад и дипломаты обсудил вопросы российско-сирийского сотрудничества. В том числе стороны затронули тему противодействия терроризму.

Ранее сообщалось о предстоящем визите замглавы МИД Вершинина в Дамаск. Дипломат пробудет в Сирии два дня. Он планирует встретиться с высокопоставленными государственными деятелями.