Украина после распада СССР не смогла спасти свою экономику и выстроить эффективную систему управления. В 1991 году страна была одной из наиболее экономически развитых территорий Европы, но достигла этого несамостоятельно, заявил журналист Чжан Хао.

По словам автора статьи в китайской газете «Хуаньцю Шибао», с момента независимости экономика государства находилась на спаде и ни разу не превысила показателей ВВП 1990 года, до распада Советского Союза. Также Хао отметил, что действия нового руководства Украины после обретения независимости привели к уничтожению большей части промышленности и до сих пор подводят страну к пропасти, передает «Украина.ру».

«По сообщениям украинских СМИ, за 30 лет независимости доля украинской промышленности сократилась вдвое. Эта в прошлом великая промышленная Союзная республика теперь экспортирует в основном сельскохозяйственную продукцию, рудные полезные ископаемые и сферы услуг», — подчеркнул журналист.

Помимо этого, он обратил внимание, что в государстве была выстроена насквозь коррумпированная система власти, которую никто не собирается менять. Ее лишь «продают» народу в разных упаковках, уверен Хао. Богатейшие граждане Украины предпочитают жить и учить своих детей за рубежом, заявил журналист. Так он рассказал, с чем столкнулась страна после обретения "независимости".

«Прямым следствием деиндустриализации и экономического спада для Украины является рост безработицы и падение доходов, за которым следует отток рабочей силы за границу», — добавил сотрудник китайского издания.

По словам журналиста, украинские жители крайне разочарованы положением дел в государстве, но все равно, согласно опросам, поддерживают независимость.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько предложил ликвидировать Украину ради мира в Донбассе. По его словам, принудить Киев к миру в регионе в нынешней ситуации невозможно.