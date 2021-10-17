Сотрудник МИД Украины умер в Киеве при загадочных обстоятельствах

Бездыханное тело 60-летнего сотрудника Министерства иностранных дел Украины обнаружили в его дачном доме, расположенном в Киеве.

Мертвого дипломата нашла домработница, которая пришла на работу утром. При каких обстоятельствах наступила смерть мужчины, не уточняется. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»), однако проверяется версия о несчастном случае.

Правоохранители полагают, что дипломат упал с лестницы, после чего поднялся и зашел в комнату на втором этаже, где позднее его нашли без признаков жизни. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.