Три человека погибли в результате крушения вертолета на юго-западе ФРГ

Жертвами крушения вертолета на юго-западе Германии стали по меньшей мере три человека. Трагедия случилась на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг. Об инциденте сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на местную полицию.

Согласно имеющейся информации, воздушное судно рухнуло неподалеку от города Бухен. Сколько точно людей находились на борту, в настоящий момент неизвестно. Также устанавливается, какова была причина трагедии.

На месте крушения вертолета работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Выясняются все детали и обстоятельства ЧП.