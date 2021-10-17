Повышенный уровень глюкозы в крови может спровоцировать повреждение сетчатки глаза

Повреждения кровеносных сосудов, которые приводят к разрушению сетчатки глаза, связывают с повышенным уровнем глюкозы в крови, сообщил врач Джайлс Эдмондс.

По словам специалиста, определить повреждение сетчатки глаза можно на ранней стадии. Следует лишь обращать на ряд признаков, в частности на появление «мушек» в глазах.

«Если вы замечаете больше мух в глазах, чем обычно, внезапное появление новых, вспышки света в глазах или темноту с любой стороны вашего зрения, вы должны немедленно осмотреть их, поскольку в некоторых случаях это может быть симптомом диабета», — подчеркнул медик.

Кроме того, при разрушении сетчатки в результате сахарного диабета возникает нечеткость зрения. Это является следствием нарушения целостности сосудов, которые отвечают за восприятие света.

Как ранее сообщалось, антидепрессанты могут стать причиной сухости глаз и двоения зрения. Перед употреблением препаратов важно внимательно изучить аннотацию.